"إنجاز طبي نوعي في المستشفى الجهوي بجندوبة: استئصال ورم معقد وإعادة بناء الوجه بنجاح"

في يوم الخميس 5 ديسمبر 2024، حقق الفريق الطبي وشبه الطبي بقسم جراحة الأورام في المستشفى الجهوي بجندوبة إنجازًا طبيًا يُعد الأول من نوعه في الجهة، حيث نجحوا في إجراء عملية جراحية معقدة ودقيقة.



تفاصيل العملية:





أهمية العملية:

تم إزالة ورم خبيث في منطقة الوجه والغدة النكفية، مع تفريغ منطقة الرقبة (exérèse de la tumeur avec évidement cervico-parotidien).تم إصلاح الفراغ الناتج عن العملية باستخدام سديلة جلدية وعضلية مأخوذة من منطقة الصدر والكتف (lambeau deltopectoral)، وهو إجراء يتطلب مهارات جراحية متقدمة.تألف الفريق من أطباء جراحة الأورام، مساعدين طبيين، وممرضين عملوا بتنسيق كامل لضمان نجاح العملية، مما يعكس الكفاءة والخبرة التي تمتع بها الفريق الطبي في التعامل مع حالة معقدة.تتويجاً لهذا الإنجاز، يأتي افتتاح المركز المتخصص في علاج السرطان في المستشفى الجهوي بجندوبة، الذي يوفر خدمات طبية متقدمة لسكان المناطق الداخلية.تعزيز الثقة في خدمات الصحة بالمناطق الداخلية.توفير العلاجات المتقدمة دون الحاجة للتنقل إلى المدن الكبرى.تطوير مهارات الفرق الطبية المحلية في التعامل مع الحالات المعقدة.رسالة أمل: هذا النجاح يعد خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الصحية وضمان الرعاية الصحية المتقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، مؤكداً على قدرة المؤسسات الصحية العمومية في تقديم خدمات طبية متطورة في المناطق الداخلية، مما يبرهن على أن الإنجازات الطبية ليست حكراً على المدن الكبرى.