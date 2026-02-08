Babnet   Latest update 13:12 Tunis

مختصة في سلامة الأغذية توصي بطبخ اللحوم أو تخزينها في الثلاجة في غضون 15 دقيقة فقط بعد شرائها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69887770e55816.02711235_gejnqhimkoflp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Février 2026 - 12:44 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أوصت المختصة في سلامة وجودة الأغذية ورئيسة مخبر التكنولوجيا الغذائية بالمعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية الدكتورة رنا الغيلوفي، بضرورة طبخ اللحوم أو تخزينها في الثلاجة في غضون 15 دقيقة فقط بعد شرائها.

وأوضحت رنا الغيلوفي، خلال حوار تلفزي بالأستديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أعدّ بهدف توعية المستهلكين ببعض الممارسات الصحية والغذائية الفضلى خلال شهر رمضان، أن تجاوز المدة الزمنية المذكورة قبل خزن اللحوم في الثلاجة او المجمّد او طبخها يعرضها إلى التلوّث بالجراثيم وبالتالي يشكل تناولها خطرا كبيرا على صحة الإنسان حسب تقديرها.

وشددت المختصة على ضرورة فصل الاكياس التي تحتوي على اللحوم بجميع انواعها أو على بعض المواد الأخرى الحساسة مثل الاجبان عن بقية المشتريات، حتى لا تنتقل الجراثيم الموجودة بها لبقية المشتريات.
ومن جهة أخرى حذّرت المختصة من خطر تخزين الأسماك وغلال البحر في الثلاجة و المجمّد دون تنظيفها و التخلّص سريعا من فضلاتها، مشددة على ان هذه الممارسة تتسبب في انتشار واسع للجراثيم الخطيرة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323327

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 08 فيفري 2026 | 20 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:22
17:54
15:28
12:40
07:15
05:47
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
15°-8
17°-9
18°-13
19°-13
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>