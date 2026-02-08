مختصة في سلامة الأغذية توصي بطبخ اللحوم أو تخزينها في الثلاجة في غضون 15 دقيقة فقط بعد شرائها

أوصت المختصة في سلامة وجودة الأغذية ورئيسة مخبر التكنولوجيا الغذائية بالمعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية الدكتورة رنا الغيلوفي، بضرورة طبخ اللحوم أو تخزينها في الثلاجة في غضون 15 دقيقة فقط بعد شرائها.وأوضحت رنا الغيلوفي، خلال حوار تلفزي بالأستديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أعدّ بهدف توعية المستهلكين ببعض الممارسات الصحية والغذائية الفضلى خلال شهر رمضان، أن تجاوز المدة الزمنية المذكورة قبل خزن اللحوم في الثلاجة او المجمّد او طبخها يعرضها إلى التلوّث بالجراثيم وبالتالي يشكل تناولها خطرا كبيرا على صحة الإنسان حسب تقديرها.وشددت المختصة على ضرورة فصل الاكياس التي تحتوي على اللحوم بجميع انواعها أو على بعض المواد الأخرى الحساسة مثل الاجبان عن بقية المشتريات، حتى لا تنتقل الجراثيم الموجودة بها لبقية المشتريات.ومن جهة أخرى حذّرت المختصة من خطر تخزين الأسماك وغلال البحر في الثلاجة و المجمّد دون تنظيفها و التخلّص سريعا من فضلاتها، مشددة على ان هذه الممارسة تتسبب في انتشار واسع للجراثيم الخطيرة.