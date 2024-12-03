بطاقتي ايداع بالسجن في حق مراد الزغيدي وبرهان بسيس

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قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق الاعلاميان مراد الزغيدي وبرهان بسيس وذلك في قضية تعلقت بتبييض وغسل الاموال وفق ملف القضية ....

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في شهر ماي الماضي، بطاقتي إيداع بالسجن في حق الاعلاميين في قضية أخرى، تتعلق ''بتهم على منطوق الفصل 24 من المرسوم عدد 54''.