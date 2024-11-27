وزارة النقل - إجراءات لفائدة ولايات سيدي بوزيد وقفصة وتوزر‎

أدى وزير النقل رشيد عامري الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 ، زيارات ميدانية إلى ولايات سيدي بوزيد وقفصة وتوزر عاين خلالها وضعية المرافق التابعة لكل من الشركة الجهويّة "القوافل" بقفصة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والوكالة الفنية للنقل البري وديوان الطيران المدني والمطارات والمتمثلة تحديدا في:



- مستودع الحافلات وورشات الصيانة التابعة للشركة الجهويّة "القوافل" بقفصة بكل من ولايتي سيدي بوزيد وقفصة،





- محطة النقل البري بسيدي بوزيد،- محطة الارتال بقفصة وورشة صيانة عربات قطارات نقل الأشخاص والبضائع،-مطار قفصة - القصر ومطار توزر - نفطة الدوليين،- مركزي الفحص الفني للعربات بكل من سيدي بوزيد وتوزر والادارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بتوزر،- محطتي سيارات الاجرة "لواج" بكل من سيدي بوزيد وقفصة.ورافق وزير النقل في زياراته لمختلف هذه المنشآت كل من السادة فيصل بالسعودي والي سيدي بوزيد وسليم فروجة والي قفصة شاهين الزريبي والي توزر وعدد من إطارات الوزارة وممثلي الادارات الجهوية للنقل بالولايات المذكورة ومسؤولي مؤسسات النقل والمنشآت المعنية.وعبر وزير النقل عن استيائه للوضعية المتردية التي آلت إليها البنية التحتية لاغلب المرافق التي تفقدها، ولاستفحال مظاهر الفوضى بها و افتقارها إلى معايير الأمن والسلامة والصحة والبيئة، فضلا عمّا تعانيه مؤسسات القطاع من صعوبات هيكلية جراء سوء التصرف في الموارد وغياب التخطيط الاستراتيجي والتنسيق المحكم بين مختلف الهياكل المعنيّة لتحديد الحاجيات الفعليّة حسب خصوصيّة الجهات ممّا انعكس سلبا على جودة الخدمات المسداة للمواطن.ونوه الوزير بالمقومات التي تملكها ولايات سيدي بوزيد وقفصة وتوزر التي تمكن من النهوض بمنظومة النقل برا وجوا من حيث البنية التحتية على غرار وجود مطارين دوليين ومركب شامل في مجال النقل الحديدي للاشخاص والبضائع وخاصة الفسفاط، مفيدا في هذا السياق أن هذه الولايات التي وهبت لتونس دراية وتاريخا عريقا في تسيير المرفق الحديدي على وجه الخصوص، والتي قدم ابناؤها اليوم تضحيات جسيمة من أجل حياة كريمة مكّنت بلادنا من دخول مرحلة جديدة من البناء، تستحق تكاتف جهود الجميع للنهوض بمنظومة النقل العمومي واسترجاع الدور الفاعل للسكة الحديدية وتنفيذ الاستثمارات المتعلقة به دفعا للتنمية، بالاضافة إلى وضع برامج عمل مشتركة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية لتنشيط مطاري قفصة وتوزر الدوليين واحكام ربطهما بوجهات داخلية وخارجية واعدة، خدمة لابناء تونس المقيمين بالخارج وتحفيزا للمستثمرين.كما سجل الوزير ارتياحه لتحسن خدمات الوكالة الفنية للنقل البري بكل من سيدي بوزيد وتوزر خاصة على مستوى مواعيد الفحص الفني للعربات، وذلك بعد المتابعة اللصيقة للوزارة لهذا الملف وحرصها على إسداء هذه الخدمة في ظروف سليمة وفي كنف الشفافية والنزاهة.وتولى رشيد عامري الانصات إلى مشاغل المواطنين والمهنيين والعاملين بمختلف مرافق النقل بالولايات الثلاث، وتفاعلا مع دعوة عديد الاطراف الجهوية إلى إحداث شركة جهوية بسيدي بوزيد أو توزر أو غيرها من الولايات، أوضح الوزير أنّ الوزارة ستدرس المقترح بكل جدية بالشكل الذي يضمن تأمين مرفق نقل عمومي بكل جهات البلاد ذي جودة وتتوفر فيه كل مقومات السلامة والديمومة.وإثر ما تمّ تسجيله من اخلالات ونقائص، تم اتخاذ جملة من الاجراءات تمثّلت أساسا في:◀️ إسداء التعليمات للشركة الجهوية للنقل " القوافل" بقفصة ب:- ايلاء النقل المدرسي الاولوية المطلقة والعمل على التوزيع العادل للحافلات بناء على مؤشرات موضوعية والاولويات التي تحددها الخصوصية الجغرافية للمناطق والكثافة السكنية ومردودية الخطوط، التزاما بالدور الاجتماعي لمرفق النقل وحفاظا على موارد المؤسسة العمومية،- تبليط مستودع وورشة الصيانة للحافلات التابعة للشركة الجهوية "القوافل" بقفصة - فرع سيدي بوزيد وتهيئتها وفقا للمعاير المستوجبة- تعزيز أسطول الحافلات بولاية سيدي بوزيد وذلك لإعادة تشغيل الخطوط الملغاة بين المدن من خلال الحرص على تنفيذ برنامج الاستثمارات بعنوان سنوات 2024 - 2025 - 2026 في الآجال.- تعزيز الأعوان الفنيين في اختصاصات ذات صلة بالصيانة لتحسين نسبة جاهزية الأسطول والرّفع من مستوى الخدمات المسداة بولاية سيدي بوزيد والعمل على تزويد الورشة بالقسط الكافي من قطع الغيار.- تكثيف الجهود في تنفيذ برنامج الصّيانة في ورشة الاصلاحات الكبرى للحافلات المستغلة على مستوى ولاية قفصة والاسراع في تجسيم جميع برامج الاستثمار المضمّنة في ميزانية 2024 - 2025 والتّنسيق مع السلط الجهويّة للعناية بنظافة جميع مقرات الشركة وتحسين ظروف العمل.- اقتناء حافلتين صغيرتين مخصصتين لتأمين السفرات بين معتمدية تمغزة ومدينة توزر تماشيا مع تضاريس المنطقة.- مدّ الوزارة بمقترحات إحداث خطوط جديدة لربط ولاية توزر مع بقية الولايات حسب المردودية.◀️ إسداء التعليمات للوكالة الفنيّة للنقل البري بتبليط أرضية مركز الفحص الفني للعربات بسيدي بوزيد والعمل على الاسراع في توسعة هذا المرفق للترفيع في طاقة للاستيعاب.◀️ إسداء التعليمات لديوان الطيران المدني والمطارات بالتركيز الفوري لكاميرات المراقبة بالمطار وتعزيز عناصر السّلامة طبقا للمعايير الدّولية المستوجبة والتنسيق مع السلط الجهوية لتنشيط الحركة الجويّة بالمطار لجذب الاستثمار دفعا للتنمية بالجهة.◀️ التعهد بملف العقار المحاذي لمطار قغصة والمخصّص لإنشاء مجمع النقل.◀️ اتخاذ قرارات بشأن الشركة الوطنية للسكك الحديديّة التونسيّة تمثلت في:- تحديد أجل أقصاه موفى شهر ماي 2025 لاستكمال أشغال بناء ورشة صيانة القاطرات بمحطة الأرتال بقفصة التابعة للشركة الوطنية للسّكك الحديديّة التونسيّة.- الانطلاق الفوري في تنظيف الورشة القديمة بمحطة الأرتال بقفصة بكل مكوناتها، وإعادة استغلالها بعد القيام بالاختبارات اللازمة بخصوص سلامة المباني-الموافقة على الترخيص الفوري للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لتوفير حاجيات محطة الارتال بقفصة من أعوان الحراسة بهدف لتأمينها من السرقات المتواترة ومن تخريب الممتلكات والتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة وفقا لما يمليه القانون.◀️ أما فيما يتعلق بقطاع النقل غير المنتظم للأشخاص فقد تم :- التعهد بمساندة السلط الجهوية في إعادة الاستغلال الأمثل لمكان ربوض سيارات الأجرة لواج بمدينة قفصة وذلك بعد قيام هذه السلط بمراجعة مثال التهيئة العمرانية بالتّنسيق مع الهياكل المتدخّلة- حث الإدارة العامة للنقل البري بالتنسيق مع المصالح المختصة بالولايات المعنية لتدارس وضعيات النقل غير المنتظم للاشخاص حالة بحالة.وأكد الوزير أنّه سيتم بصفة حينيّة ولصيقة متابعة مدى تقدم تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه الزّيارة كما سيتم برمجة زيارات تفقّد في الغرض من قبل الهياكل المعنية التابعة للوزارة وتنظيم جلسات عمل عن بعد مع السّلط الجهوية لتنفيذ البرامج،وذلك في إطار مقاربة تشاركية خدمة للولايات المعنية.