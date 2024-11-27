رئيس الجمهورية في زيارة لبئر علي بن خليفة

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أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 زيارة غير معلنة لمعتمدية بئر علي بن خليفة التابعة لولاية صفاقس.

ورافق الرئيس كل من وزير الدفاع ووزير الصحة للاطلاع وزيارة المستشفى الميداني بالجهة.



وكانت وزارة الصحة، أعلنت مساء الثلاثاء، أن المستشفى الميداني بمعتمدية بئر علي بن خليفة في ولاية صفاقس سيبدأ، غدا الخميس، في تقديم العيادات الطبية المتخصصة وإجراء العمليات الجراحية. يأتي ذلك بعد تجهيز المستشفى بالكامل واستعداده لاستقبال المرضى الذين تتطلب حالتهم تدخلاً جراحيًا.



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يُذكر أن وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، كان قد زار صفاقس في وقت سابق وتعهد بإحداث المستشفى الميداني الجراحي متعدد الاختصاصات، مع فتح الأقسام المغلقة بمستشفى بئر علي بن خليفة وإحالة ملف الإخلالات في تنفيذ المشروع إلى القضاء.

يُذكر أن وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، كان قد زار صفاقس في وقت سابق وتعهد بإحداث المستشفى الميداني الجراحي متعدد الاختصاصات، مع فتح الأقسام المغلقة بمستشفى بئر علي بن خليفة وإحالة ملف الإخلالات في تنفيذ المشروع إلى القضاء.