احالة 8 محامين على عدم المباشرة من أجل الاستيلاء على أموال الحرفاء والاضرار بمصالحهم وإفشاء السر المهني‎

قرر الاثنين 25 نوفمبر، مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس إحالة 8 محامين على عدم المباشرة من أجل الاستيلاء على أموال الحرفاء والاضرار بمصالحهم وإفشاء السر المهني وعدم المباشرة الفعلية للمهنة و عدم احترام مبادئ المحاماة وقيمها.كما قرر المجلس وفق بيان له قبول ثلاثة مطالب في الإحالة على عدم المباشرة بأثر فوري، وثمانية مطالب في الإحالة على عدم المباشرة بأثر رجعي.