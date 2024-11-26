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احالة 8 محامين على عدم المباشرة من أجل الاستيلاء على أموال الحرفاء والاضرار بمصالحهم وإفشاء السر المهني‎

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Bookmark article    Publié le Mardi 26 Novembre 2024 - 07:12 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قرر الاثنين 25 نوفمبر، مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس إحالة 8 محامين على عدم المباشرة من أجل الاستيلاء على أموال الحرفاء والاضرار بمصالحهم وإفشاء السر المهني وعدم المباشرة الفعلية للمهنة و عدم احترام مبادئ المحاماة وقيمها.

كما قرر المجلس وفق بيان له قبول ثلاثة مطالب في الإحالة على عدم المباشرة بأثر فوري، وثمانية مطالب في الإحالة على عدم المباشرة بأثر رجعي.
Publiée par ‎الفرع الجهوي للمحامين بتونس‎ sur Lundi 25 novembre 2024


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