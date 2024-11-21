Babnet

محاكمة وزير بيئة اسبق وموظف باحدى الوزارات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65b350012bf888.99800305_ljgepmhiqfkno.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Novembre 2024 - 19:49 قراءة: 0 د, 51 ث
      
جلبت اليوم الخميس 21 نوفمبر 20 الوحدات الامنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتداىية بتونس وزير بيئة سابق ومتهم ثاني يعمل اطار باحدى الوزارات ،وذلك لمحاكمتهما من اجل جريمة الفصلين 96 و82 في قضية تتعلق بارتكاب شبهات فساد مالي واداري في احدى الصفقات التى ابرتهما وزارة البيئة مع احدى المؤسسات .

وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقرير وتمسك بالطلبات المدنية .
أخبار ذات صلة:
هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق وزير البيئة السابق رياض المؤخر ...

...

وطلب محامو وزير البيئة السابق والمتهم الثاني التاخير للإطلاع على التقرير الذي قدمه المكلف العام بنزاعات الدولة في جلسة المحاكمة مطالبين الافراج عن موكليهم فقررت الدائرة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.
أخبار ذات صلة:
قضية النفايات الايطالية: 20 سنة سجنا لصاحب الشركة الموردة للنفيايات وعدم سماع الدعوي في حق وزيرين سابقين...


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297901


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 21:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*