محاكمة وزير بيئة اسبق وموظف باحدى الوزارات
جلبت اليوم الخميس 21 نوفمبر 20 الوحدات الامنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتداىية بتونس وزير بيئة سابق ومتهم ثاني يعمل اطار باحدى الوزارات ،وذلك لمحاكمتهما من اجل جريمة الفصلين 96 و82 في قضية تتعلق بارتكاب شبهات فساد مالي واداري في احدى الصفقات التى ابرتهما وزارة البيئة مع احدى المؤسسات .
وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقرير وتمسك بالطلبات المدنية .
وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقرير وتمسك بالطلبات المدنية .
وطلب محامو وزير البيئة السابق والمتهم الثاني التاخير للإطلاع على التقرير الذي قدمه المكلف العام بنزاعات الدولة في جلسة المحاكمة مطالبين الافراج عن موكليهم فقررت الدائرة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.
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