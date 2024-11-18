فتحي المولدي: على كمال إيدير تأجيل مباراة الترجي وبن قردان

دعا المحامي والمحلل الرياضي فتحي المولدي، يوم الأحد، أثناء استضافته في برنامح "ريكاب سبورت" على اذاعة موزاييك، رئيس لجنة التسوية بالجامعة التونسية لكرة القدم كمال إيدير إلى التراجع عن قرار تعيين مباراة الترجي والاتحاد بن قردان يوم الجمعة.



واعتبر المولدي أن إيدير قام بخلق إشكال من فراغ من خلال قرار عدم تأجيل هذه المباراة لفسح المجال للترجي للتحضير لمباراته الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وقال إنه كان من الأجدر تأجيل المباراة وعدم تعيينها يوم الجمعة، لتجنب التأويلات والإشكاليات التي انجرت عن هذا القرار، قائلا إن الحل الأجدر لفض الإشكال هو تأجيل المباراة إلى حين خوض الترجي مباراته في دوري أبطال إفريقيا.وكان الترجي التونسي أصدر بيانا يوم الأحد يتهم فيه رئيس اللجنة المسؤولة باتحاد الكرة، كمال إيدير بأنه وراء تقديم موعد مواجهة الفريق أمام اتحاد بن قردان وبعدم مراعاته لمصلحة ممثل تونس في دوري أبطال أفريقيا.وكان نادي الترجي قد طالب بتأجيل اللقاء لمنح فرصة لفريقه للاستعداد بشكل جيد لمواجهاته في دوري أبطال أفريقيا أمام دغوليبا المالي يوم 26 نوفمبر، ولكن الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم، عدلت موعد مواجهة اتحاد بن قردان لتقام يوم 22 نوفمبر الجاري، بدلا من الموعد المحدد سابقا في 23 أو24 نوفمبر.