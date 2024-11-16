حدائق المنزه : ايقاف عصابة ترويج المخدرات بالوسط المدرسي وحجز كميات من المواد المخدرة

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تمكنت أمس وحدات منطقة الحرس الوطني بحدائق المنزه إقليم أريانة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوحدات الأمنية لضمان أمن المواطنين ومكافحة الجرائم بشتى أنواعها. وخاصة منها ترويج المخدرات بالوسط المدرسي، و إثر عمل أمني موجه من إيقاف عصابة اجرامية تخصصت ترويج المخدرات تتكون من ستة أشخاص متلبسين وبحوزتهم 170 قرص مخدر ، وكمية من مخدر الزطلة ومبلغ مالي متأتي من عائدات النشاط الغير قانوني بمحيط المؤسسات التربوية.



وبعد استشارة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأشخاص الموقوفين.

