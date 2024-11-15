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عربي سناقرية: أمان الله مميش سحروه وأنا نبّهتو عندي شهرين لتالي‎

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 21:48 قراءة: 0 د, 54 ث
      
قال الجمعة 15 نوفمبر، كرونيكور قناة الجنوبية عربي سناقرية ان امان الله مميش "مسحور" مضيفا انه كي تشوف مميش في وجهو تحسو موش عادي.
وتابع زناقرية قائلا " انا نبهتو عندي شهرين لتالي عن طريق احد أفراد عايلتو وقتلو ما تخليش حوايجك وحدهم ورد بالك من شخص موجود في الساحة الرياضية".
وأضاف ان هناك اشخاص يقومون برش الملابس في غرفة تبديل الملابس للاعبين.

...

وكان الترجي الرياضي التونسي نشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك صورة حارسه أمان الله مميش المرشح لجائزة أفضل حارس في القارة وذلك دعما له بعد أن وقع استبداله مساء الخميس من قبل مدرب المنتخب قيس اليعقوبي بين شوطي مباراة مدغشقر وتونس عقب ارتكابه لخطا فادح في هدف مدغشقر الأول.
وكتب الترجي فوق الصورة" Notre fierté" .
ويمر أمان الله مميش مميش بفترة صعبة منذ إنطلاق الموسم حيث ارتكب جملة من الأخطاء السهلة التي تسببت في قبول الترجي لعدد من الأهداف قبل أن يرتكب مساء الخميس خطأ جديدا سيبعده حتما عن تشكيلة المنتخب في مواجهة غامبيا يوم الإثنين القادم.

الفيديو 45:43


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