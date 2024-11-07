فيديو اليوم: حرس المرور يوفّر الحماية لجدّة وحفيدتها في الطريق السيارة

تداولت الاربعاء 6 نوفمبر، صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مقطع فيديو لعون حرس مرور وهو يوفّر الحماية لجدّة وحفيدتها في الطريق السيارة على مستوى محطة الاستخلاص بمرناق.وأثار الفيديو موجة من التفاعلات والتعليقات الايجابية حيث اشاد النشطاء بما قام به عون الحرس وعلق بعضهم بالقول " ساعات تشوف حاجات ترجّع الامل وتزيد تخليك تحب بلادك ".