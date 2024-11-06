فريد بن جحا: القبض على تلاميذ احرقوا مكتب المدير في معهد بالمنستير بعد عرضهم على مجلس التأديب

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أكّد فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية تلقي الوحدات الأمنية مفاهعدها تعرض مكتب مدير أحد المعاهد الثانوية لاضرام النار، وبعد اجراء المعاينات تبيّن أنّ العملية تمت بفعل فاعل وتم حضر الشبهة في 3 تلاميذ .



وأوضح أنّ الابحاث أظهرت أنّ 3 تلاميذ، اثنان منهم مهددين بالعرض على مجلس التأديب ( اعمارهم تتراوح بين 16 و17 سنة) مهم من كانوا وراء الحادثة، حيث قاموا بشراء البنزين وعادوا بعد غلق المعهد لابوابه وتسلق أحدهم السور والقى حجارة على مكتب المدير قبل اضرام النار فيه.





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وقد تم القبض على الأطفال الثلاثة وبعد استشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم بتهمة اضرام النار في محل غير مسكون وتنتظهرهم عقوبات ثقلة تهدد مستقبلهم الدراسي، حسب تصريحان بن جحا.

وقد تم القبض على الأطفال الثلاثة وبعد استشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم بتهمة اضرام النار في محل غير مسكون وتنتظهرهم عقوبات ثقلة تهدد مستقبلهم الدراسي، حسب تصريحان بن جحا.