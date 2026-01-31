والي تونس يوصي بتأجيل التنقلات الليلية الغير ضرورية بداية من السابعة مساء اليوم

توصيات للسلامة والوقاية



الدعوة إلى الحدّ من التنقلات



تحذير للبحّارة



تنسيق مع البلديات والمصالح الفنية



معطيات جوية متوقعة



وضعتجميعلمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية، وخاصة، على ذمّة، وذلك استعدادًا للتقلبات المناخية المنتظرةوأفادت الولاية، في، أنه تبعًا لإشعارات، وضمانًا لسرعة التدخل عند الاقتضاء، قرّر الوالي، بصفته، إعلام كافة الهياكل المعنية بضرورة، معوأوصى، ضمانًا لسلامة المواطنين، بـ، وذلك من خلال:وأماكن تجمع المياهفي حالة جريانهاأثناء التساقطاتالتي يمكن أن تطير أو تتحرك أو تُجرف بفعل الرياحكما دعا إلى، خاصة بداية من، مع:* احترام قواعد المرور وإشارات وتعليمات أعوان الشرطة والحرس* اتباع السياقة الحذرة* الالتزام بمسافة الأمان* التخفيض من السرعة* عدم المجازفة بالمجاوزة* استعمال الإضاءة الكافية عند الاقتضاء* الانتباه خاصة بالطرقات التي تحاذيها الأشجاروأوصى الواليإلى حين تحسّن الأوضاع الجوية.ودعاإلى:* الإسراع بمتابعة* الإعلام الفوري عن أي طارئ* إحكام التنسيق مع أقاليملتيسير تدخل أعوانها عند الحاجة، خاصة في صورةكما دعاإلىوالاستعداد للتدخل عند الضرورة.ويُشار إلى أنالصادرة عنتتضمن:* إمكانية نزولقد تكون(تصل إلىمساءً قد تصل سرعتها إلى، خاصة بالمناطق المفتوحة بولاية تونس.