والي تونس يوصي بتأجيل التنقلات الليلية الغير ضرورية بداية من السابعة مساء اليوم

Publié le Samedi 31 Janvier 2026 - 13:04
      
وضعت ولاية تونس جميع الإمكانيات البشرية والمادية لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية، وخاصة الديوان الوطني للحماية المدنية وجامعة تونس للتضامن الاجتماعي، على ذمّة اللجنة الجهوية واللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وذلك استعدادًا للتقلبات المناخية المنتظرة بداية من ظهر اليوم السبت إلى صبيحة يوم غد.

وأفادت الولاية، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، أنه تبعًا لإشعارات المعهد الوطني للرصد الجوي، وضمانًا لسرعة التدخل عند الاقتضاء، قرّر الوالي، بصفته رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، إعلام كافة الهياكل المعنية بضرورة وضع فرق استمرار على مدار 24 ساعة، مع إبقاء اللجنة الجهوية واللجان المحلية في حالة انعقاد دائم.


توصيات للسلامة والوقاية

وأوصى والي تونس، ضمانًا لسلامة المواطنين، بـاتباع أقصى درجات الحيطة والحذر، وذلك من خلال:


* الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تجمع المياه
* عدم المجازفة بعبور مجاري المياه في حالة جريانها
* الابتعاد عن أعمدة الإنارة وعدم ملامستها أثناء التساقطات
* تفقد وتثبيت الأجسام التي يمكن أن تطير أو تتحرك أو تُجرف بفعل الرياح

الدعوة إلى الحدّ من التنقلات

كما دعا إلى تأجيل التنقلات غير الضرورية، خاصة بداية من الساعة السابعة مساءً إلى فجر اليوم الموالي، مع:

* احترام قواعد المرور وإشارات وتعليمات أعوان الشرطة والحرس
* اتباع السياقة الحذرة
* الالتزام بمسافة الأمان
* التخفيض من السرعة
* عدم المجازفة بالمجاوزة
* استعمال الإضاءة الكافية عند الاقتضاء
* الانتباه خاصة بالطرقات التي تحاذيها الأشجار

تحذير للبحّارة

وأوصى الوالي البحّارة بعدم المجازفة وعدم الإبحار إلى حين تحسّن الأوضاع الجوية.

تنسيق مع البلديات والمصالح الفنية

ودعا الكتاب العامين للبلديات ورؤساء الدوائر البلدية إلى:

* الإسراع بمتابعة ارتفاع منسوب المياه
* الإعلام الفوري عن أي طارئ
* إحكام التنسيق مع أقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتيسير تدخل أعوانها عند الحاجة، خاصة في صورة انقطاع التيار الكهربائي

كما دعا مصالح الديوان الوطني للتطهير والإدارة الجهوية للتجهيز وإدارة المياه العمرانية إلى تفقد جميع المنشآت والتجهيزات التابعة لها والاستعداد للتدخل عند الضرورة.

معطيات جوية متوقعة

ويُشار إلى أن خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تتضمن:

* إمكانية نزول أمطار رعدية قد تكون محليًا غزيرة خلال فترات قصيرة (تصل إلى 40 مم)
* رياح قوية نسبيًا مساءً قد تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة، خاصة بالمناطق المفتوحة بولاية تونس.
السبت 31 جانفي 2026 | 12 شعبان 1447
