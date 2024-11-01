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محسن حسن: 'تحديد الأسعار هو آخر الحلول لوزير التجارة و يجب أن يكون وقتيا'

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Bookmark article    Publié le Vendredi 01 Novembre 2024 - 14:28 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قال الخبير الاقتصادي، محسن حسن، إن "تحديد الأسعار يجب أن يكون وقتيا لأن بإمكانه ضرب منظومة الإنتاج".

وأوضح في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم"، أن تحديد الاسعار هو آخر الحلول التي يجب أن يلجأ إليها وزير التجارة، مؤكدا على ضرورة أن يراعي كلفة الإنتاج ويكون نتيجة حوار مع الهياكل المهنية ونتيجة دراسات علمية حول كلفة الإنتاج، حتى لا يُؤدي إلى تغوّل السوق الموازية وضرب منظومات الإنتاج، وفق قوله.
و أكد في سياق متصل، أنه لابد من تغيير آليات عمل الوزارة من ذلك رقمنة مسالك التوزيع وخاصة المواد المدعمة واستعمال آلية اقتفاء الأثر.
...

وبيّن حسن أن "العمل الأساسي لوزير التجارة هو توفير العرض و أن تحديد الاسعار هو آخر الحلول".


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