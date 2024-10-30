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سوسة: " جريمة قتل بسبب 60 دينار"

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Bookmark article    Publié le Mercredi 30 Octobre 2024 - 17:18 قراءة: 0 د, 33 ث
      
شهدت ولاية سوسة جريمة بشعة تمثلت في مقتل شاب بسبب مبلغ 60 دينار.
وقالت شقيقة الضحية في مداخلة عبر أمواج إذاعة جوهرة أف ام أن القاتل طلب من شقيقها أن يزيل شجرتي زيتون من أمام منزل جاره مقابل 60 دينار".
وأضافت المتحدّثة أنّ “شقيقها تفطّن إلى أنّ الأشجار ليست أمام منزل الجار بل هي على ملك شخص آخر فرفض الأخير قطعها”، مشيرة إلى أنّ “القاتل طالب شقيقها بالـ60 د ووعده الأخير بإرجاع المبلغ فيما بعد، لأنه أنفقها”، حسب قولها.

...

وتابعت " القاتل رفض العذر وسلب هاتف شقيقي قبل أن يقوم بقتله عبر طعنه في رقبته".


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