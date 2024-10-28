حدث في متل هذا اليوم، 28 أكتوبر

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في مثل هذا اليوم، 28 أكتوبر، وقعت عدة أحداث تاريخية مهمة:



1886 - تدشين تمثال الحرية: افتتح الرئيس الأمريكي جروفر كليفلاند تمثال الحرية في نيويورك، الذي أهدته فرنسا للولايات المتحدة، وأصبح رمزًا للحرية والديمقراطية.





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1924 - تأسيس جمهورية تركيا: تم إعلان تركيا كجمهورية، وأصبح مصطفى كمال أتاتورك أول رئيس لها، حيث بدأ فترة إصلاحات شاملة لتحويل تركيا إلى دولة حديثة وعلمانية.



1940 - رفض اليونان الإنذار الإيطالي: في خضم الحرب العالمية الثانية، رفضت اليونان إنذارًا من إيطاليا بالسماح للقوات الإيطالية بالدخول، مما أدى إلى غزو إيطاليا لليونان وبداية الصراع على الجبهة اليونانية.



1956 - بدء العدوان الثلاثي على مصر: شنت كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل هجومًا عسكريًا على مصر بعد تأميم قناة السويس. عُرف هذا الهجوم بـ"العدوان الثلاثي"، وكان نقطة تحول في السياسة العالمية وقلص نفوذ القوى الاستعمارية التقليدية.



1962 - نهاية أزمة الصواريخ الكوبية: أعلن الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف عن إزالة الصواريخ النووية من كوبا، مما أنهى أزمة الصواريخ الكوبية التي كانت على وشك أن تشعل حربًا نووية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.



2007 - إطلاق أول قمر صناعي صيني لاستكشاف القمر: أطلقت الصين القمر الصناعي "تشانج آه-1" إلى القمر، في خطوة أثبتت تقدم برنامجها الفضائي وأهدافها الطموحة في استكشاف الفضاء.