شقيقة فتاة غائبة عن منزلها: " اشخاص قاموا بسيناريوات للحصول على فدية خمسين مليون مقابل الادلاء بمكان شقيقتي"
كشفت شقيقة فتاة غائبة منذ مدة عن بيتها عن محاولات ابتزاز واتصالات للتسلية بعد عرض مبلغ مالي مقابل إعطاء معلومات عن مكان تواجد شقيقتها.
وقالت درة شقيقة سيرين الفتاة الضائعة والتي تعاني مرضا نفسيا في مداخلة عبر أمواج إذاعة جوهرة أف ام " هنالك من افتعلوا السيناريوات وطلبوا خمسين ألف دينار مقابل الادلاء بمكان الفتاة".
وأضافت " اتصلوا بي واسمعوني صوت فتاة على انها شقيقتي وطلبوا مني إحضار المبلغ دون إعلام الشرطة".
وقالت درة شقيقة سيرين الفتاة الضائعة والتي تعاني مرضا نفسيا في مداخلة عبر أمواج إذاعة جوهرة أف ام " هنالك من افتعلوا السيناريوات وطلبوا خمسين ألف دينار مقابل الادلاء بمكان الفتاة".
وأضافت " اتصلوا بي واسمعوني صوت فتاة على انها شقيقتي وطلبوا مني إحضار المبلغ دون إعلام الشرطة".
وسيرين سنها 46 سنة، مفقودة منذ يوم الثلاثاء 15 اكتوبر، خرجت من منزل العائلة بالمرسى و لازالت مفقودة لليوم
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