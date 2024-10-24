النائب أحمد السعيداني: هناك توجه عام يهدف إلى تبخيس أداء البرلمان

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اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني قانون الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات مكسبا مشككا في الوقت ذاته بامكانية تحققه على أرض الواقع في ظل ضعف الأجهزة الرقابية وفق قوله





وأضاف السعيداني خلال حضوره ببرنامج هنا تونس على ديوان أف أم أن هناك توجه عام يهدف إلى تبخيس أداء مجلس نواب الشعب وضربه في مهمته الأساسية التشريعية مقدما مثالا لقانون عطلة الأمومة الذي تقدم به عدد من النواب في حين أن وزارة المرأة تدخلت وفرضت ومرّرت مقترح قانونها المتعلق بعطلة الأمومة.



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وأكد السعيداني أن علاقة الوظيفة التنفيذية بمجلس نواب الشعب تتلخص في الاستيلاء على المبادرات التشريعية الجيدة والترويج على أنها انجاز حكومي في المقابل فإن كل مقترح قانون قد يثير اللغط والجدل السياسي يتم تجاهله وفق تعبيره.



و وصف السعيداني حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن ثورة تشريعية بالمغالطة خاصة و أن الوظيفة التنفيذية ممثلة في الحكومة تقوم كل مرة بتعطيل جلسات النظر و النقاش في مشاريع تنقيح مجلة الصرف أو مجلة المياه أو مجلة المحروقات موضحا أنه كلما يتقدم النواب بمبادرات تقوم وزارات الاشراف بالاتصال بالبرلمان لتؤكد في كل مرة بأنها اعدت مشروعا في الغرض وهو في اللمسات الأخيرة والنتيجة في الأخير هي بقاء الوضعية كما هي عليها دون أي تقدم في علاقة بالتشريعات.



وأكد السعيداني أن علاقة الوظيفة التنفيذية بمجلس نواب الشعب تتلخص في الاستيلاء على المبادرات التشريعية الجيدة والترويج على أنها انجاز حكومي في المقابل فإن كل مقترح قانون قد يثير اللغط والجدل السياسي يتم تجاهله وفق تعبيره.و وصف السعيداني حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن ثورة تشريعية بالمغالطة خاصة و أن الوظيفة التنفيذية ممثلة في الحكومة تقوم كل مرة بتعطيل جلسات النظر و النقاش في مشاريع تنقيح مجلة الصرف أو مجلة المياه أو مجلة المحروقات موضحا أنه كلما يتقدم النواب بمبادرات تقوم وزارات الاشراف بالاتصال بالبرلمان لتؤكد في كل مرة بأنها اعدت مشروعا في الغرض وهو في اللمسات الأخيرة والنتيجة في الأخير هي بقاء الوضعية كما هي عليها دون أي تقدم في علاقة بالتشريعات.