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العميد عماد مماشة: "القبض على أخطر بارونات ترويج المخدرات لأول مرة في تاريخ تونس"

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Publié le Jeudi 24 Octobre 2024 - 12:50 قراءة: 0 د, 42 ث
      
كشف العميد عماد مماشة الناطق باسم الإدارة العامة للامن الوطني القبض على أخطر بارونات ترويج المخدرات لأول مرة في تاريخ تونس.
وأضاف " قمنا بعمليات سرية طيلة الفترة الماضية وحقننا 97 بالمائة من النجاح حيث هنالك جهود للقبض على بقية العناصر".
وتابع " هنالك تعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية لتوجيه ضربات متزامنة لتجار المخدرات في تونس الكبرى".

...

وكانت عملية أمنية واسعة النطاق باشرتها وحدات أمنية من سلكي الأمن والحرس الوطنيين فجر اليوم الخميس ضد مروجي المخدرات أسفرت عن ضبط 205 عناصر خطيرة وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ، أن هذه العملية الأمنية المتزامنة والموجهة تم تنفيذها بإشراف مباشر من القيادات الأمنية العليا واستهدفت مروجي المخدرات والعناصر الإجرامية الخطيرة بأقاليم تونس الكبرى، وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية.


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