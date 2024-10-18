فظيع ... شاب يذبح كهلا في بوحجر

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جدت يوم أمس جريمة قتل بشعة بجهة بوحجر من ولاية المنستير تتمثل فى إقدام شاب يبلغ من العمر 22 سنة بذبح كهل من مواليد 1978 باستعمال سكين، حيث قام القاتل باستدراج الهالك الى منزله بجهة بوحجر وذبحه بغرفته من ثم أغلق باب الغرفة ولاذ بالفرار وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لمراسل الديوان بالجهة...



وأوضح بن جحا أن القاتل أعلم احد أصدقائه بقيامه بالجريمة، وبدوره أعلم صديقه الوحدات الأمنية بولاية المنستير التى تمكنت من إلقاء القبض على الجاني في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة على متن حافلة للنقل العمومي حيث كان ينوي الفرار.





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وأشار الى أن قاضي التحقيق وممثل النيابة العمومية والطبيب الشرعي تحولوا على عين المكان وتمت معاينة الجثة وفتح بحث تحقيقي فى الموضوع، كما تم إيقاف القاتل صحبة شخصين اخرين لافتا الى أن أسباب الجريمة مبدئيا هي أخلاقية حسب رواية القاتل.