سيدي حسين : ليلة كر وفر باستعمال اسلحة بيضاء وايقافات بالجملة

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عاشت ليلة أول أمس منطقة سيدي حسين ليلة كر وفر بين مجموعة من المنحرفين استعموا فيها الرشق بالحجارة والمواد الصلبة وقد تمكن أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين من السيطرة عليهم وإيقاف 17 شخصا من أجل تكوين وفاق إجرامي قصد الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والإعتداء المدبّر ليلا والتصدّي والإستعصاء والتجمهر بالطريق العام والرشق بالحجارة".

وقد تبين انه من بينهم مجرم خطير محل 24 منشور تفتيش كما تم حجز مواد مخدرة.

وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على القضاء .

