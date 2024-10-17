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الشكندالي: التحوير في الضريبة على الدخل سيضر الطبقة المتوسطة فحذاري من تمريره

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Publié le Jeudi 17 Octobre 2024 - 08:30 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أفاد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي بأن مقترح التحوير في جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيكون له نتائج سيئة على مستوى الإقتصاد التونسي مؤكدا أن هذا المقترح سيضر الطبقة المتوسطة ولا يخدم العدالة الإجتماعية نظرا لانهيار المقدرة الشرائية للتونسي
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هذا وأوضح الشكندالي في تصريح لديوان أف أم أن أكبر منتفع من هذا الإجراء هم الشريحة ما بين 5000 دينار و10000 دينار في السنة مشيرا في المقابل أن أكبر متضرر من هذا المقترح هم الشريحة المتوسطة ما فوق 40000 دينار في السنة حيث أن التخفيض في أجرهم يمكن أن يفوق ال 100 دينار شهريا .

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كما بين أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أنه في حال تم تمرير هذا المقترح سيفقد الاقتصاد التونسي محركا مهما من محركاته حيث سيتسبب في مزيد من الركود الاقتصادي والفقر للتونسيين وسيدفع الكفاءات التونسية الى الهجرة محذرا البرلمانيين من تمريره.


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