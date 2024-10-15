تصفيات كأس إفريقيا.. المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة جزر القمر

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اختتم المنتخب الوطني، يوم الاثنين، تحضيراته للمقابلة التي ستجمعه مساء اليوم الثلاثاء، بمنتخب جزر القمر في الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس.

وخاضت العناصر الوطنية التدريبات في ملعب كلية الشرطة في أبيدجان بمشاركة كل اللاعبيين حيث ارتكز العمل على الاهتمام بالكرات الثابتة في الوضعيات الهجومية و الدفاعية اساسا كما حاول الاطار الفني العمل تمركز و إعادة تمركز اللاعبين في مختلف الوضعيات.