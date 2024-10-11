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الذهب يرتفع إلى أسعار قياسية في تونس

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 10:32 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أكّد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف في تصريح لاذاعة موزاييك تسجيل أسعار الذهب في تونس ارتفاعا مطّردا في تونس بسبب غلاء الأسعار في السوق العالمية والتي بلغت 84.77 دولارا للغرام الواحد بعد أن كان في حدود 70 دولار قبل ثلاثة أشهر.

وقال بن يوسف في مداخلة هاتفية إنّ سعر غرام الذهب في تونس اليوم يتراوح بين 250 دينارا بالنسبة لعيار 18 ويصل إلى 300 دينار للنوعية الأفضل.

...

وبالنسبة إلى أسعار الذهب المستعمل (التكسير) فتتراوح بين 190 و195 دينارا للغرام الواحد بحسب النوعية والجودة.



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