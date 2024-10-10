6 اشهر سجن مع تاجيل التنفيذ في حق شيماء عيسى

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قضت عصر اليوم محكمة الاستئناف العسكرية بقبول الاستئناف ونقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بسجن الناشطة السياسية شيماء عيسى مدة 6 أشهر و اسعافها بتأجيل تنفيذ العقاب على خلفية تصريحات ادتها في برنامج على اذاعة خاصة وذلك من أجل التحريض العسكريين على عدم اطاعة الأوامر و فعل امر موحش تجاه رئيس الجمهورية باعتبارهما جريمتين متواردين و عدم سماع الدعوى في ما زاد عن ذلك...



و كانت المحكمة الابتدائية العسكرية قد قضت ضدها ابتدائيا بعام مع تأجيل التنفيذ من أجل نفس الوقائع والتهم فاستأنف محاموها الحكم .