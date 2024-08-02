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فيديو اليوم: انقاذ سائح تائه من على متن "باراشيت" "

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Publié le Vendredi 02 Août 2024 - 09:10 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لسائح وقد انقطع به حبل المظلة "الباراشوت" الذي كان مربوطا بمركب سياحي ما جعله تائها في السماء.
وقد نشر عدد من المواطنين مشاهد "للباراشيت" قبل ان ينزل فوق نخلة لتقوم الحماية المدنية بإنقاذه.


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