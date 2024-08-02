فيديو اليوم: انقاذ سائح تائه من على متن "باراشيت" "

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لسائح وقد انقطع به حبل المظلة "الباراشوت" الذي كان مربوطا بمركب سياحي ما جعله تائها في السماء.وقد نشر عدد من المواطنين مشاهد "للباراشيت" قبل ان ينزل فوق نخلة لتقوم الحماية المدنية بإنقاذه.