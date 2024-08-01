المنصري: الداخلية تشرع اليوم في الاتصال بالمترشحين المحتملين للرئاسية لمدهم بالبطاقة عدد 3

أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح للديوان أف أم، بأن وزارة الداخلية ستشرع بداية من اليوم في الاتصال بجميع المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية لمدهم بالبطاقة عدد 3 بهدف التسريع في الاجراءاتوبخصوص المترشحين المحتملين الذين لديهم احكام وقضايا جارية، أوضح المنصري، بأنهم مطالبون فقط بالاستظهار "بشهادة نشر" تتعلق بمسار القضية ومآلها ليتم فيما بعد تسليمهم البطاقة عدد 3.