فاطمة المسدي تطلب فتح تحقيق ضد المترشح للرئاسة عماد الدايمي ‎

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وجهت الاربعاء 31 جويلية، النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي مراسلة الي وزيرة العدل طلبت من خلالها فتح تحقيق ضد المترشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي في مسائل تتعلق بأمن الدولة حسب نص المراسلة.

ودعت الي الكشف عن مٱل العمل الذي انجزته لجنة التحاليل المالية حول شبهات تورط الدايمي وشقيقه في عمليات تبييض اموال وتمويل ارهاب وتلقي تمويلات من الخارج داعية الي فتح تحقيق عاجل في الغرض.

