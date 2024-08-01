Babnet

فاطمة المسدي تطلب فتح تحقيق ضد المترشح للرئاسة عماد الدايمي ‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ab90c055ebd0.62042704_gnkjilemfhoqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 01 Août 2024 - 14:37 قراءة: 0 د, 23 ث
      
وجهت الاربعاء 31 جويلية، النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي مراسلة الي وزيرة العدل طلبت من خلالها فتح تحقيق ضد المترشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي في مسائل تتعلق بأمن الدولة حسب نص المراسلة.
ودعت الي الكشف عن مٱل العمل الذي انجزته لجنة التحاليل المالية حول شبهات تورط الدايمي وشقيقه في عمليات تبييض اموال وتمويل ارهاب وتلقي تمويلات من الخارج داعية الي فتح تحقيق عاجل في الغرض.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


babnet
رئاسيات 2024

J- 65

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 14:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*