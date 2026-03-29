إيران.. قاليباف يتهم واشنطن بالتخطيط لعملية برية رغم حديثها عن المفاوضات

Publié le Dimanche 29 Mars 2026 - 11:41
      
اتهم محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني الولايات المتحدة بأنها "ترسل علنا رسائل للتفاوض والحوار، بينما تخطط سرا لهجوم بري" على إيران.

وقال قاليباف في كلمة له اليوم الأحد، خلال إحياء الذكرى الثلاثين للدفاع الوطني الإيراني إن العدو غافل عن أن "رجالنا ينتظرون دخول الجنود الأمريكيين برا ليلقوا عليهم النار وليعاقبوا حلفاءهم الإقليميين إلى الأبد"، مؤكدا أن "قذائفنا مستمرة. صواريخنا قائمة. عزيمتنا وإيماننا يتزايد. نحن على دراية بنقاط ضعف العدو، ونرى بوضوح آثار الرعب والهلع في جيشه".


وأضاف: "اليوم الفنان والرياضي والمقاتل والعامل والمعلم، جميعهم يهتفون بإيران بصوت واحد، ويظهرون روحهم الجماعية في وجه العدو المجرم. شعب إيران العظيم بمختلف أذواقه وجد بعضه بعضًا بكل سهولة، وشكل دفاعًا وطنيًا. إنني أنحني لهذه الأمة العظيمة".


وأكد رئيس البرلمان الإيراني على أنه "في هذه الأيام نسمع أقوالا مختلفة من مسؤولي العدو بشأن المفاوضات. أمريكا تعبر عن أمنياتها، وتعلن ما لم تحققه في الحرب على شكل قائمة من 15 بندًا، وتسعى لتحقيقه دبلوماسيا".

وشدد قاليباف على أنه "طالما أن الأمريكيين يسعون لإخضاع إيران، فإن رد أبنائكم على هذه الأمنيات الأمريكية واضح: هيهات منا الذلة".
