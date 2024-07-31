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نزار الشعري يؤكّد إيقاف مدير حملته والمكلّف بتجميع التزكيات بالساحل

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نزار الشعري
Publié le Mercredi 31 Juillet 2024 - 10:52 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أفاد الثلاثاء 30 جويلية، المترشح للانتخابات الرئاسية نزار الشعري ان السلطات الأمنية قامت بايقاف مدير حملته لطفي السعيدي وتم حجز هاتفه وجهاز الكمبيوتر المحمول ومجموعة من الوثائق.

كما أفاد الشعري بأنه تم أيضا ايقاف المكلف بتجميع التزكيات الشعبية بالساحل وتحويله إلى وجهة غير معلومة وحجز معداته الإلكترونية وأكثر من 15 الف تزكية شعبية كان بصدد معالجتها إلكترونيا.


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