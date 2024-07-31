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أين سيتم دفن هنية ومتى؟

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إسماعيل هنية
Publié le Mercredi 31 Juillet 2024 - 09:17 قراءة: 0 د, 33 ث
      
بأنه تقرر دفن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة المقبل.

وقال مصدر في "حماس" إن دفن هنية سيتم بعد صلاة الجمعة وبمشاركة جماهيرية.

...

وكانت حركة "حماس" أعلنت اليوم الأربعاء، اغتيال هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران وذلك بعيد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وبحسب ما نقلت قناة "الميادين" عن مصدر لها، فقد تمت عملية الاغتيال بصاروخ أطلق "من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران".

وقال الحرس الثوري الإيراني "إننا ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا"، فيما لم يصدر أي بيان رسمي عن إسرائيل حتى اللحظة في هذا الشأن.


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