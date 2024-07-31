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اليوم جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون عطل الامومة والأبوة

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مجلس نواب الشعب
Publié le Mercredi 31 Juillet 2024 - 09:14 قراءة: 0 د, 28 ث
      
يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة.

وتضمن مشروع القانون جملة من الامتيازات الجديدة على غرار الترفيع في العطلة الممنوحة للأب بـ 7 أيام مع إمكانية الترفيع فيها الى 10 أيام في صورة وضع الأم لتوأم او لمولد حامل لإعاقة.

...

كما يقترح مشروع القانون إحداث عطلة ما قبل الولادة مدتها 15 يوما تمنح للموظفة أو العاملة الحامل الى جانب الترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر متتالية.

وينسحب مشروع القانون على القطاع العام والقطاع الخاص وعلى كل من يشتغل لحسابه الخاص مع ضرورة الانخراط في الصناديق الاجتماعية.


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