السباح التونسي، أحمد الجوادي يوضح "حركة يده المثيرة" عقب تفوقه على بطل إيطالي

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وكالات - اضطر السباح التونسي، أحمد الجوادي، لتوضيح حركة قام بها بعد فوزه في التصفيات المؤهلة إلى نهائي سباق 800 متر سباحة حرة، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".



وأثار أحمد الجوادي الجدل بحركة قام بها بعد تأهله إلى نهائي سباق 800 متر سباحة حرة، وتفوقه في مجموعته على البطل الإيطالي غريغوريو بالترينييري حامل فضية السباق في النسخة الأخيرة في طوكيو، حالة من الجدل، ما دفعه لتوضيحها لاحقا عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، بقوله: "أردت التوضيح أن هذه الحركة لا علاقة لها ببالترينييري. لم أفكر حتى بالأمر، هو قدوتي".





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وأضاف: "نشأت وأنا أتابع سباقاته وتمنيت أن أسبح بجانبه يوما ما. لها تفسير مختلف في بلدي وهي تعني انتظروا. شكرا لتفهمكم".





وقطع السباح التونسي الشاب مسافة السباق في زمن قدره (7:42.07) دقائق ليحتل المركز الثاني في كامل التصفيات وراء الإيرلندي دانيال ويفن، وسيواجه في النهائي // مساء اليوم الساعة 20:02 // سباحين من الولايات المتحدة، أستراليا، ألمانيا، إيطاليا وفرنسا.



وقبل ثمانية أشهر من مشاركته في أولمبياد باريس، قال أحمد الجوادي "لا أريد الاكتفاء بالتأهل إلى الألعاب بل أريد إحراز ميدالية أولمبية"، وها هو يبدأ بالسير على طريق مواطنيه أسامة الملولي وأيوب الحفناوي، بعد حلوله ثانيا الاثنين في تصفيات سباق 800 م.