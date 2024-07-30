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نرمين صفر: ''تعرضت لمحاولة تحويل وجهة باستعمال سلاح أبيض''

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نرمين صفر
Publié le Mardi 30 Juillet 2024 - 09:15 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أكّدت الفنانة الاستعراضية نرمين صفر ''تعرّضها للاستدراج ومحاولة تحويل وجهة باستعمال سلاح أبيض في مدينة قصر سعيد من ولاية منوبة''.
ووفق تدروينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع فايسبوك، فقد تقدّمت المعنية بشكاية في الغرض لدى الوحدات الأمنية''.


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