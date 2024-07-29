بأحد نزل مدينة سليمان ...شجار بين شابين ينتهي بجريمة قتل

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جدت اليوم الإثنين 29 جويلة جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 35 سنة وفق ما افاد به مصدر امني في تصريح لمراسلة ديوان اف ام

واضاف المصدر ذاته ان الحادثة انطلقت بشجار بين شابين بحانة بأحد النزل بسليمان من ولاية نابل حيث قام احدهما بالاعتداء على الآخر بواسطة الة حادة مما تسبب له في اصابة بليغة واضرار على مستوى الرأس.



هذا وتدخلت اعوان الحماية المدنية وتولت اسعافه ونقله الى المستشفى لكنه فارق الحياة في طريقه الى المستشفى.



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وباستشارة النيابة العمومية تمكنت الوحدات الامنية بمنطقة الامن الوطني بسليمان واثناء القيام بعملية تمشيط من القاء القبض على الجاني الذي اعترف بارتكابه للجريمة.