-الالعاب الاولمبية باريس 2024 - المنتخب التونسي لالعاب القوى يلتحق بالقرية الاولمبية

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التحق عداؤو المنتخب الوطني لألعاب القوى ليلة أمس بالقرية الأولمبية بباريس قبل بداية منافسات ألعاب القوى ضمن دورة الالعاب الاولمبية 2024

وسيشارك العداءان التونسيان أمين الجهيناوي واحمد الجزيري والعداءة مروى بوزياني في سباقات 3000 مترا موانع



ويذكر ان الرياضيين التونسيين المشاركين في الدورة الاولمبية التي افتتحت يوم 26 جويلية الجاري يتوافدون تباعا على القرية الاولمبية حسب مواعيد مشاركاتهم في المنافسات .



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وكان اول فوج من الوفد الرياضي التونسي الذي يقوده رضا المناعي التحق بالقرية الاولمبية بباريس منذ يوم الخميس قبل الفارط .

وتشارك تونس ب26 رياضيا ورياضيا.

وقد توفقت تونس الى حد الان في احراز ميدالية فضية في العاب باريس وهي الميدالية رقم 16 في تاريخ تونس مع الاولمبياد . وقد توج بها المبارز فارس الفرجاني الذي سيعقد بعد ظهر اليوم الاثنين الساعة 14 ندوة صحفية بالمركز الاعلامي الدولي بباريس.