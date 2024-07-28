فيديو: من ركح مهرجان طبرقة، لطيفة العرفاوي توجه رسالة للأفارقة جنوب الصحراء ‎

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أحيت السبت 27 جويلية الفنانة لطيفة العرفاوي حفلا في اطار برمجة مهرجان طبرقة الدولي في دورته الستين وهاجمت خلال حفلها المهاجرين الافارقة الذين قدموا الي تونس بطريقة غير شرعية.

وقالت العرفاوي خلال الحفل " اكلي جايين يسحايبوا تونس بش تواي بلادهم ويوطنوهم نقولولهم بلادنا ملك التوانسة فقط لا غير..ملخر الله يحمي بلادنا ويحمي كل شبر منك يا تونس".



وغنت لطيفة خلال الحفلة، مجموعة من الأغاني المميزة منها "رد الباب"، "خليني خليني"، "من المغرب تقوه ناره"، ثم أغنية ألبومها الجديد "يا ليالي".



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كما ضمت قائمة الأغاني التي غنتها لطيفة، "في الكام يوم اللي فاتوا"، "بحب في غرامك"، "متروحش بعيد"، "بالعربي"، "يا سيدي مسي"، "كرهتك"، "إنشالله"، "يا غدار"، "لما يجيبو سيرتك"، وختمت بأغاني ألبومها الجديد "مفيش ممنوع" و"الحياة سكرة".



المنظمة الدولية للهجرة: عاد منذ جانفي 2024 أكثر من 4100 مهاجر إلى ديارهم طواعياً من تونس إلى 28 وجهة مختلفة

وكانت المنظمة الدولية للهجرة في تونس أعلنت أنها سهّلت في بداية الأسبوع الماضي العودة الطوعية لـ 162 مهاجرًا من تونس إلى بوركينا فاسو.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في بلاغ لها، أنه منذ جانفي 2024، عاد أكثر من 4100 مهاجر إلى ديارهم طواعياً من تونس إلى 28 وجهة مختلفة.

ولفتت المنظمة إلى أن هذه العودة الطوعية أصبحت ممكنة بفضل دعم الجهات المانحة، مشيرة إلى أنه عند الوصول سيتلقى جميع المهاجرين الدعم والمساعدة في إعادة الاندماج لإعادة بناء حياتهم في الوطن.



يذكر أنه في سنة 2023، تم تأمين العودة الطوعية ل 2557 مهاجرا من تونس إلى بلدانهم الأصلية، مما يمثل زيادة بنسبة 45 في المائة عن سنة 2022، حيث تم مساعدة 1614 مهاجرًا بالعودة الطوعية واعادة الادماج، وفق معطيات للمنظمة الدولية للهجرة.



