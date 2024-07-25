صفاقس :اقالةعدد من العمد

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أعلنت ولاية صفاقس في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك اليوم الخميس عن اعفاء عدد من العمد دون ذكر أسباب ذلك .

وفي ما يلي قائمة العمد الذين تم اعفائهم :



عمدة 15 نوفمبر معتمدية صفاقس المدينة.



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عمدة مركز السبعي معتمدية ساقية الدائر



عمدة ذراع بن زياد معتمدية العامرة



عمدة الصخيرة معتمدية الصخيرة



عمدة نوال معتمدية الصخيرة



عمدة بوعصيدة معتمدية ساقية الزيت



عمدة الانس معتمدية ساقية الزيت



عمدة الحشيشينة الشمالية معتمدية الغريبة



عمدة الشعال معتمدية الغريبة



عمدة بوثدي معتمدية منزل شاكر



عمدة سيدي غريب معتمدية المحرس



عمدة الرملة معتمدية قرقنة



عمدة العين من معتمدية صفاقس الجنوبية



عمدة العوابد معتمدية صفاقس الجنوبية