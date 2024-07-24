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وزير الداخلية الليبي يشكر نظيره التونسي بعد الإطاحة بمنفذي محاولة اغتيال مستشار الدبيبة

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Publié le Mercredi 24 Juillet 2024 - 20:26 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعرب وزير الداخلية الليبي عماد مصطفى الطرابلسي ، في بيان نشر على الصفحة الرسمية للوزارة ، عن شكره و تقديره لنظيره التونسي وزير الداخلية خالد النوري على التعاون الكامل في ملاحقة و ضبط المتهمين المطلوبين من المخابرات في حادثة محاولة اغتيال عبد المجيد مليقطة مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة.

وأعلنت وزارة الداخلية الليبية اليوم الأربعاء 24 جويلية 2024 أن السلطات التونسية تمكنت من الإطاحة بالمُتهمين في محاولة اغتيال ''عبد المجيد مليقطة''، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

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وسبق أن أعلن مكتب النائب العام الليبي عن إحباط محاولة اغتيال استهدفت عبد المجيد مليقطة مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن طريق سيارة مفخخة بالقرب من الطريق الدائري الثالث بطرابلس .

وفي تفاصيل العملية، قالت الداخلية الليبية إن المتهمين أربعة أشخاص وفروا إلى التراب التونسي بعد القيام بجريمتهم، وتم التنسيق مع السلطات التونسية عن طريق مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية والقبض عليهم في تونس.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق مع السلطات التونسية على تسليم المتهمين إلى السلطات الليبية وجلبهم إلى مكتب النائب العام.


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