حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024 بالمعهد الفرنسي بتونس

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بلاغ صحفي - بمناسبة حفلة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بباريس، تستقبل سفيرة فرنسا بتونس، آن جيجين، يوم الجمعة 26 جويلية، بالمعهد الفرنسي بتونس، العديد من شركاء التعاون الفرنسي التونسي في المجالات الرياضية.



وتعتزم السفيرة تكريم هذا الحفل الذي سيقام لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية خارج فضاء رياضي بمشاركة أكثر من 10000 رياضي سيعبرون نهر السين تحت انظار مئات الآلاف من المتفرجين مما يجعل هذا الحفل الفريد من نوعه أهم حفل افتتاحي في العالم.





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ووفق بلاغ لسفارة فرنسا بتونس ستؤكد السفيرة، خلال هذه المناسبة، تصميم فرنسا على جعل هذه الألعاب لحظة تاريخية للاحتفال بالقيم الرياضية: التضامن، الأخوة، التعاضد، التفوق على الذات. ستتوجه بالشكر على التعبئة المستمرة لجميع الشركاء التونسيين في هذا الإطار، ولكن أيضًا على الترويج اليومي في جميع أنحاء البلاد ولفت انتباه أكبر عدد ممكن من الناس على أهمية ممارسة الرياضية.



خلال هذه الأمسية، سيكون المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة، منصف الشريف، حاضر لتمثيل وزير الشباب والرياضة المتواجد حاليا في باريس في إطار حفل الافتتاح.



وبمناسبة هذا الحفل، ستنظم اللجنة البارالمبية التونسية وكذلك العديد من الجمعيات التونسية المدعومة من المعهد الفرنسي عدة ورشات عمل لتوعية الضيوف بعدد معين من التخصصات البارالمبية.