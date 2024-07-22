نقابة الفلاحين: 'الدّلاع سليم تمامًا.. والأمر أصبح عبارة عن قضيّة رأي عام'

وأوضح الضاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على الجوهرة أف أم، أنّ "هناك خلطًا بين الدلاّع البذري والدلاع الفصلي (الشمسي)"، مفسّرًا أن "الدلاع الذي يكون جاهزًا في مارس أو أفريل يتم زراعته في البرد خلال شهريْ نوفمبر وديسمبر تحت الباكورات، في غير فصله وبالتالي تكون قشرة الدّلاع خشنة ولا يأخذ نصيبه من الشمس لذلك يكون طعمه مختلفًا".