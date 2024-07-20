فيديو اليوم: بسبب ترويج شائعات حول الدلاع ... بائع غاضب يتلف محاصيله

فتحي بن خليفة: 'أدعو السلطات إلى محاسبة من يُروّجون شائعات حول الدلاع عبر فايسبوك'

وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فتحي بن خليفة، دعا يوم الثلاثاء الماضي، السلطات إلى "محاسبة من يُروّجون شائعات حول الدلاع عبر فايسبوك".وأكّد بن خليفة، لدى استضافته على اذاعة الجوهرة أف أم، أنّ "هذه الممارسات أثّرت بشكل سلبي على الفلاحين"، مبرزًا أنّ "الشخص الذي تحدّث عن الدلاع في فيديو عبر الفيسبوك ساهم في تراجع إقبال المستهلكين على شراء الدلاع".وشدّد بن خليفة، على أنّ "كل المنتجات تراقب آليًّا من قبل هيئة الرّقابة من أجل الحفاظ على صحة المواطن وتأمين غذائه"، نافيًا "استخدام مواد كيميائية وإضافات في الدلاع".يُذكر أنّ المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، نفى في وجود حالات تسمّم غذائي جرّاء استهلاك الدلاّع"، مؤكّدًا أنّ "كل المنتوجات الموزّعة على مراكز التوزيع تخضع لرقابة عالية خلال جميع مراحلها".وأوضح الرّابحي، أنّ "الدّلاع الذي يتم ترويجه حاليّا سليم تمامًا من الناحية الفيزيوكيميائية والناحية الجرثومية"، مشيرًا إلى أنّه "مصالح الرقابة ركّزت على الدّلاع بصفة خاصة نظرًا لاستهلاكه بشكل واسع من قبل المواطنين".