انطلاقاً من نهاية السداسي الأول لـ2027: إطفاء تكنولوجيا الجيل الثالث للهاتف الجوّال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699870de46ffa4.71638391_infekpljgqmoh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 20 Février 2026 - 15:32
      
أعلن البنك المركزي التونسي، عن قرار الانطلاق في إطفاء الجيل الثالث للهاتف الجوال في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وذلك ابتداء من نهاية السداسي الأول لسنة 2027.
ودعت مؤسسة الاصدار البنوك والديوان الوطني للبريد ، الى اتخاذ التدابير اللازمة للاستعداد المسبق لهذه المرحلة  وذلك بالنظر إلى التأثير المحتمل لقرار إطفاء الجيل الثالث على التجهيزات والأنظمة التي تعتمد على شبكات الهاتف الجوال، ولا سيما الأجهزة الطرفية للدفع الإلكتروني والحلول المرتبطة بها.
واوصى بالتنسيق مع المتدخلين المعنيين، بما يضمن استمرارية الخدمات وحسن سيرها وتفادي أي مخاطر لوجستية أو تشغيلية أو تقنية محتملة، وفق مذكرة وجهها الى البنوك والديوان الوطني للبريد.
