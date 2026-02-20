Babnet   Latest update 17:25 Tunis

وزارة الصحّة تعلن سلسلة قرارات لتعزيز برنامج زرع النخاع العظمي وتقليص آجال الانتظار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6087d33c65bb16.74252380_qhjflgepmnoki.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 20 Février 2026 - 17:17
      
أعلنت وزارة الصحّة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن سلسلة من القرارات الهادف الى تعزيز برنامج زرع النخاع العظمي من خلال رفع عدد العمليات وتقليص آجال الانتظار وتوسيع قائمة المنتفعين.

وشملت القرارات وضع خارطة طريق لعمليات  Allogreffe، وإحداث غرف زرع جديدة مجهّزة وفق المعايير الحديثة، وإصلاح هيكلي للمركز الوطني لزرع النخاع العظمي لدعم مرونته الإدارية، بالإضافة إلى توسيع برنامج زرع النخاع الذاتي Auto-greffe ليصبح متاحا في أغلب أقسام الاختصاص القادرة مع التكوين والتجهيز ووضع بروتوكولات موحّدة.


وجاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني بالمركز الوطني لزرع النخاع العظمي، بحضور رؤساء أقسام طب الأطفال وطب الكبار والصيدلة والمخابر لمتابعة تنفيذ الإجراءات ومناقشة سبل تعزيز القدرة الوطنية على الزرع.
  وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة الوطنية على الزرع للحدّ من الإحالات للعلاج بالخارج بما يخفّف تكاليفه بالعملة الأجنبيّة مع توفير خدمات صحيّة متقدّمة ومتطوّرة داخل تونس.
الجمعة 20 فيفري 2026 | 2 رمضان 1447
