معهد الصحافة وعلوم الاخبار يعلن عن اطلاق موقعه الالكتروني الجديد
أعلنت ادارة معهد الصحافة وعلوم الاخبار عن اطلاق موقعه الالكتروني الجديد www.ipsi.rnu.tn
ويعتبر هذا الموقع، الذي تم اطلاقه يوم 15 فيفري 2026، منصة جامعية رقمية ذكية مصممة لكل الفاعلين المشاركين في منظومة المعهد البيداغوجية، وذلك وفق ما جاء بصفحة المعهد على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وتحتوي هذه المنصة الرقمية على فضاء للاساتذة وفضاء الادارة وفضاء للطلبة. كما تم تخصيص فضاء للخريجين القدامى فضلا عن فضاء للشراكات والشركاء.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية علمية بالغة لما تقدمه من تفاصيل رقمية دقيقة تسهل عملية التواصل بين الفاعلين في المؤسسة الجامعية.
