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مصطفى عبد الكبير: معبر راس جدير مفتوح من الجانبين

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Publié le Dimanche 21 Juillet 2024 - 08:14 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أن معبر راس جدير مفتوح من الجانبيين بعد أن تم فك الاعتصام الذي تسبب في تعطل الحركة لساعات
وكان قد تم غلق الطريق المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي من الجانب الليبي أمام حركة العبور بعد احتجاجات جدت في منطقة بوكماش الليبية.

المصدر اذاعة الديوان


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