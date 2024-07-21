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الاعلامي نشأت عزوز يعلن ترشحه للإنتخابات الرئاسية

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Publié le Dimanche 21 Juillet 2024 - 07:01 قراءة: 0 د, 11 ث
      
أعلن الاعلامي نشأت عزوز مقدم برنامج اقتصادي في إذاعة ''أكسبرس أف أم'' وقناة التاسعة عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 وقام بسحب نموذج التزكيات الشعبية.


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