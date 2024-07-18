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عماد الدايمي يعلن الترشح للانتخابات الرئاسية

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Publié le Jeudi 18 Juillet 2024 - 20:28 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أعلن الخميس 18 جويلية، مدير الديوان الاسبق برئاسة الجمهورية ورئيس مرصد رقابة عماد الدايمي الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في شهر أكتوبر المقبل.

وقال الدايمي في مقطع فيديو نشره بصفحته الرسمية "الشعور بالمسؤولية تجاه بلادي خلاّني نتقدّم بخطوة حاسمة ومسؤولة لخدمة التونسيين والتونسيات، وأترشح لرئاسة الجمهورية من أجل إعادة بناء الأمل".


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