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اصطدام شاحنة ثقيلة بشرفة مقهى في Bellevue يتسبب في قتيلان و10 جرحى

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Publié le Jeudi 18 Juillet 2024 - 07:21 قراءة: 1 د, 4 ث
      
جدّ في حدود منتصف الليلة البارحة حادث مرور ''مروع'' على مستوى شارع ''بالفي'' بجانب معتمدية وبلدية الوردية من ولاية تونس أدى إلى وفاة شخصين على عين المكان (22 سنة و30 سنة ) وإصابة 10 آخرين تتراوح اعمارهم بين 17 و 50 سنة وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس منير الريابي لديوان أف أم

ووفق المصدر ذاته تمثلت صورة الحادث في إصطدام شاحنة ثقيلة في مرحلة أولى بسيارتين لتتجه في مرحلة ثانية نحو بهو مقهى مما تسبب في وقوع حالتي وفاة و 10 اصابات مشيرا إلى أنه تم تسخير 6 سيارات إسعاف وطاقم طبي و شاحنات نجدة وتم توجيه المصابين إلى مستشفيات شارل نيكول والرابطة والحبيب ثامر والحروق.

...

وأضاف الريابي أن الحادث تسبب كذلك في إصابة 7 أشخاص بحالات إغماء وفزع وتم نقلهم إلى المستشفيات المذكورة مبينا أنه تم إبعاد الشاحنة في حدود الساعة الرابعة فجرا والتي كان يقودها أحد متساكني المنطقة.

و أكد المصدر ذاته أن الوحدات الأمنية بالتنسيق مع الجهات القضائية تولت فتح تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث.




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