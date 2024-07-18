اصطدام شاحنة ثقيلة بشرفة مقهى في Bellevue يتسبب في قتيلان و10 جرحى

ووفق المصدر ذاته تمثلت صورة الحادث في إصطدام شاحنة ثقيلة في مرحلة أولى بسيارتين لتتجه في مرحلة ثانية نحو بهو مقهى مما تسبب في وقوع حالتي وفاة و 10 اصابات مشيرا إلى أنه تم تسخير 6 سيارات إسعاف وطاقم طبي و شاحنات نجدة وتم توجيه المصابين إلى مستشفيات شارل نيكول والرابطة والحبيب ثامر والحروق.

وأضاف الريابي أن الحادث تسبب كذلك في إصابة 7 أشخاص بحالات إغماء وفزع وتم نقلهم إلى المستشفيات المذكورة مبينا أنه تم إبعاد الشاحنة في حدود الساعة الرابعة فجرا والتي كان يقودها أحد متساكني المنطقة.و أكد المصدر ذاته أن الوحدات الأمنية بالتنسيق مع الجهات القضائية تولت فتح تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث.