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إنهاء مهام القاضي مكرم الجلاصي المكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل

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Publié le Vendredi 12 Juillet 2024 - 15:31 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تقرّر انهاء مهام القاضي مكرم الجلاصي بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من يوم الأربعاء 10 جويلية 2024 وفق ما جاء في الرائد الرسمي للبلاد التونسية الصادر اليوم الجمعة 12.

ويذكر في هذا الاطار ان القاضي مكرم الجلاصي كان قاضيا من الرتبة الثانية بمحكمة الاستئناف بنابل قبل أن تقرر وزيرة العدل تعيينه مستشارا خاصا لديها ومكلفا بمأمورية بديوانها.


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